Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.06.2019 Понедельник 17:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. УК «Зелёная роща» призвала хозяйствующие субъекты заключать с перевозчиками отдельные соглашения на вывоз строительных отходов

УК «Зелёная роща» призвала хозяйствующие субъекты заключать с перевозчиками отдельные соглашения на вывоз строительных отходов

Версия для печати

17.06.2019

Делать это нужно потому, что строительный мусор не относится к категории Твёрдых Коммунальных Отходов.

Как пояснили в компании, которая является региональным оператором по обращению с ТКО, строительные отходы складируются на Ливенском и Мценском мусорных полигонах, а также принимаются АО «Экосити» (Орёл, улица Итальянская, 33).

Ранее руководитель регионального фонда капремонта Ольга Павлова заявила, что «мусорная реформа» в Орловской области не лучшим образом отразилась на работах по капитальному ремонту жилых домов.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55319

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.06.2019

На ремонт Красного моста выделили 285 миллионов федеральных рублей

17.06.2019

В Орле росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера «Скорой помощи»

17.06.2019

Правительство Орловской области уточнило параметры мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

17.06.2019

В Орловской области выпал необычно крупный град

17.06.2019

Орловчанин Александр Селихов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»

$ USD64.3187(-0.11)18.06
€ EUR72.1077(-0.59)18.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online