УК «Зелёная роща» призвала хозяйствующие субъекты заключать с перевозчиками отдельные соглашения на вывоз строительных отходов
17.06.2019
Делать это нужно потому, что строительный мусор не относится к категории Твёрдых Коммунальных Отходов.
Как пояснили в компании, которая является региональным оператором по обращению с ТКО, строительные отходы складируются на Ливенском и Мценском мусорных полигонах, а также принимаются АО «Экосити» (Орёл, улица Итальянская, 33).
Ранее руководитель регионального фонда капремонта Ольга Павлова заявила, что «мусорная реформа» в Орловской области не лучшим образом отразилась на работах по капитальному ремонту жилых домов.
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