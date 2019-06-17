УК «Зелёная роща» призвала хозяйствующие субъекты заключать с перевозчиками отдельные соглашения на вывоз строительных отходов

Делать это нужно потому, что строительный мусор не относится к категории Твёрдых Коммунальных Отходов.

Как пояснили в компании, которая является региональным оператором по обращению с ТКО, строительные отходы складируются на Ливенском и Мценском мусорных полигонах, а также принимаются АО «Экосити» (Орёл, улица Итальянская, 33).

Ранее руководитель регионального фонда капремонта Ольга Павлова заявила, что «мусорная реформа» в Орловской области не лучшим образом отразилась на работах по капитальному ремонту жилых домов.