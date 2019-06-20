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УК «Зелёная роща» начала маркировать контейнерные площадки в Орле

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20.06.2019

На них размещается индивидуальный номер площадки и контактная информация регионального оператора по обращению с ТКО.

Всего планируется маркировать 1074 объекта.

Цель работы — идентифицировать место для сбора отходов, чтобы жители конкретных домов сбрасывали мусор в конкретные контейнеры.

Теги:ОрёлОрловская область

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