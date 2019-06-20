УК «Зелёная роща» начала маркировать контейнерные площадки в Орле

На них размещается индивидуальный номер площадки и контактная информация регионального оператора по обращению с ТКО.

Всего планируется маркировать 1074 объекта.

Цель работы — идентифицировать место для сбора отходов, чтобы жители конкретных домов сбрасывали мусор в конкретные контейнеры.