УК «Зелёная роща» начала маркировать контейнерные площадки в Орле
20.06.2019
На них размещается индивидуальный номер площадки и контактная информация регионального оператора по обращению с ТКО.
Всего планируется маркировать 1074 объекта.
Цель работы — идентифицировать место для сбора отходов, чтобы жители конкретных домов сбрасывали мусор в конкретные контейнеры.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55397
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