Уголовные дела по статьям об эстремизме и терроризме возбуждены в Орловской области
28.06.2019
В регионе возбуждено 4 дела о преступлениях экстремистской направленности и 3 дела о преступлениях террористического характера. При этом по 3 делам уже вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Вопрос обсуждался на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона.
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