Уголовные дела по статьям об эстремизме и терроризме возбуждены в Орловской области

В регионе возбуждено 4 дела о преступлениях экстремистской направленности и 3 дела о преступлениях террористического характера. При этом по 3 делам уже вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Вопрос обсуждался на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона.