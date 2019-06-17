Уголовное дело, возбуждённое в отношении директора УК, направлено в Орловский районный суд
17.06.2019
Директору Управляющей компании «Коммунсервис» грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».
Причиной разбирательства стали долги организации перед «Орловским энергосбытом» в объёме 2 миллиона 800 тысяч рублей. Как предполагает следствие, глава УК расходовал средства, собранные с клиентов в качестве оплаты за потреблённую электроэнергию, на нужды своего предприятия.
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