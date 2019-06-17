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Уголовное дело, возбуждённое в отношении директора УК, направлено в Орловский районный суд

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17.06.2019

Директору Управляющей компании «Коммунсервис» грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

Причиной разбирательства стали долги организации перед «Орловским энергосбытом» в объёме 2 миллиона 800 тысяч рублей. Как предполагает следствие, глава УК расходовал средства, собранные с клиентов в качестве оплаты за потреблённую электроэнергию, на нужды своего предприятия.

Теги:ОрёлОрловская область

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