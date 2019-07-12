Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.07.2019 Пятница 15:08
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Уголовное дело «лопнувшему» орловскому банку всё-таки не грозит

Уголовное дело «лопнувшему» орловскому банку всё-таки не грозит

Версия для печати

12.07.2019

Полиция повторно отказалась повторно возбуждать уголовное дело в связи с банкротством ЗАО «Банк „Церих“». Об этом сообщает «Коммерсант».

В 2016 году «Церих» лишился лицензии и превратился в банкрота. Конкурсным управляющим стало государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

СМИ напоминает, что уголовное дело, возбуждённое в связи с крахом банка, было закрыто в конце минувшего года. После этого АСВ стало добиваться его возобновления, причём сразу по трём статьям («растрата», «преднамеренное банкротство» и «злоупотребление полномочиями»).

Следственное управление УМВД ответило отказом. Затем полиция отметила это решение и провела доследственную проверку, после чего снова отказала в возбуждении уголовного дела.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55945

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.07.2019

В Орловской области обнаружены «гости из будущего» - сыр и масло

12.07.2019

Орловчанка отравилась толкачиками

12.07.2019

В Орловской области произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим

12.07.2019

Орловский заключённый получил новый срок из-за "плохого поведения" в интернете

12.07.2019

Стала известна дата «экстренной» сессии Горсовета Орла

$ USD63.0204(+0.03)13.07
€ EUR71.011413.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online