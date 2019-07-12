Уголовное дело «лопнувшему» орловскому банку всё-таки не грозит

Полиция повторно отказалась повторно возбуждать уголовное дело в связи с банкротством ЗАО «Банк „Церих“». Об этом сообщает «Коммерсант».

В 2016 году «Церих» лишился лицензии и превратился в банкрота. Конкурсным управляющим стало государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

СМИ напоминает, что уголовное дело, возбуждённое в связи с крахом банка, было закрыто в конце минувшего года. После этого АСВ стало добиваться его возобновления, причём сразу по трём статьям («растрата», «преднамеренное банкротство» и «злоупотребление полномочиями»).

Следственное управление УМВД ответило отказом. Затем полиция отметила это решение и провела доследственную проверку, после чего снова отказала в возбуждении уголовного дела.