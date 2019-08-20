Участвовать в нацпроекте будут 14 предприятий Орловской области

Речь идёт о проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Пока что именно столько орловских предприятий официально присоединились к федеральной программе.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в рамках национального проекта будет организован региональный проект по адресной работе в сфере повышения производительности труда. Она будет проводиться на предприятиях базовых несырьевых отраслей (в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, а также в строительной и транспортной сферах).

На конкретные предприятия будут направляться специалисты. Они внимательно изучат ситуацию на местах, а потом сделают выводы и дадут рекомендации по повышению производительности труда.