Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.08.2019 Вторник 12:34
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Участвовать в нацпроекте будут 14 предприятий Орловской области

Участвовать в нацпроекте будут 14 предприятий Орловской области

Версия для печати

20.08.2019

Речь идёт о проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Пока что именно столько орловских предприятий официально присоединились к федеральной программе.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в рамках национального проекта будет организован региональный проект по адресной работе в сфере повышения производительности труда. Она будет проводиться на предприятиях базовых несырьевых отраслей (в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, а также в строительной и транспортной сферах).

На конкретные предприятия будут направляться специалисты. Они внимательно изучат ситуацию на местах, а потом сделают выводы и дадут рекомендации по повышению производительности труда.

Теги:ОрёлОрловская областьнацпроектыгубернаторКлычковпромышленностьэкономикапроизводительность труда

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56722

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.08.2019

Орловская область оплатила рождение 213 новых жителей

20.08.2019

Газоснабжение Заводского района Орла скоро возобновится

20.08.2019

В Орловской области построят новые спортивные объекты

20.08.2019

Орловчане не жалеют денег на чревоугодие

20.08.2019

У орловчан растёт готовность

$ USD66.6082(+0.61)20.08
€ EUR73.9484(+0.73)20.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online