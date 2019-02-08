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Орел08.02.2019 Пятница 12:34
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Участок орловской объездной дороги перекрыли до 1 мая

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08.02.2019

Речь идёт об отрезке трассы М-2 «Крым», расположенном между Залегощенским шоссе и трассой «Орёл-Тамбов». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу. Автомобилистам предлагается объезжать данный участок через развязку с трассой «Орёл-Тамбов», Совхозную улицу и Залегощенское шоссе.

Теги:ОрёлОрловская область

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