Участок орловской объездной дороги перекрыли до 1 мая
08.02.2019
Речь идёт об отрезке трассы М-2 «Крым», расположенном между Залегощенским шоссе и трассой «Орёл-Тамбов». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
Ограничения вводятся в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу. Автомобилистам предлагается объезжать данный участок через развязку с трассой «Орёл-Тамбов», Совхозную улицу и Залегощенское шоссе.
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