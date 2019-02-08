Участок орловской объездной дороги перекрыли до 1 мая

Речь идёт об отрезке трассы М-2 «Крым», расположенном между Залегощенским шоссе и трассой «Орёл-Тамбов». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу. Автомобилистам предлагается объезжать данный участок через развязку с трассой «Орёл-Тамбов», Совхозную улицу и Залегощенское шоссе.