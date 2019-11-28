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Убийцу Яны Савчук оправдали по другому делу

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28.11.2019

Орловский областной суд вынес оправдательный приговор Андрею Бочкову. Мужчина, совершивший резонансное убийство, обвинялся в покушении на побег из-под стражи. По версии обвинения, Бочков пытался бежать из Советского райсуда Орла во время оглашения приговора по делу об убийстве Савчук.

Однако суд первой инстанции счёл, что подсудимый просто хотел выйти в конвойную комнату, чтобы воспрепятствовать работе журналистов. Областной суд оставил этот вердикт без изменений.

Савчук погибла от рук Бочкова 17 ноября 2016 года, за что убийца получил 13 лет колонии строгого режима. Преступление получило резонанс из-за того, что тогда ещё действующая участковая полиции Наталья Башкатова проигнорировала тревожный звонок женщины, заявив ей: «Если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте».

Впоследствии Башкатова была уволена из органов внутренних дел и приговорена к двум годам колонии-поселения за халатность.

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