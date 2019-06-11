У жителя Орловской области изъяли около 112 граммов героина

Об этом сообщили в Управлении МВД по региону.

29 свёртков с наркотическим веществом обнаружили у 28-летнего орловчанина.

Некоторое время назад этого же человека задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данному факту возбудили уголовное дело, мужчине предъявили обвинение.

В ходе расследования дела выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к ещё одному наркопреступлению. Уже в рамках проверки данной информации и была обнаружена и изъята крупная партия наркотиков. В отношении орловчанина возбудили ещё одно уголовное дело.