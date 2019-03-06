У жителя Кромского района нашли 37,2 грамма марихуаны
06.03.2019
Засушенное растение лежало прямо на столе.
Марихуану нашли полицейские, проводившие осмотр жилища орловчанина. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Хозяин дома пояснил, что всё это предназначалось только для его собственного употребления.
В отношении орловчанина возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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