Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.03.2019 Среда 15:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. У жителя Кромского района нашли 37,2 грамма марихуаны

У жителя Кромского района нашли 37,2 грамма марихуаны

Версия для печати

06.03.2019

Засушенное растение лежало прямо на столе.

Марихуану нашли полицейские, проводившие осмотр жилища орловчанина. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Хозяин дома пояснил, что всё это предназначалось только для его собственного употребления.

В отношении орловчанина возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53285

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.03.2019

Главы учреждений дополнительного образования рассказали мэру Орла о проблемах с финансированием

06.03.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о выделении выплат на ремонт жилья ветеранов ВОВ

06.03.2019

В этом году в Орле отремонтируют Комсомольскую, Московскую и Северную улицы и Кромское шоссе

06.03.2019

В этом году в Орловской области ДТП унесли 16 жизней

06.03.2019

В этом году на реализацию нацпроектов в Орловской области израсходуют 3 миллиарда 74 миллиона рублей

$ USD65.843(+0.04)07.03
€ EUR74.4158(-0.09)07.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online