У жительницы Мценского района украли телефон в кафе
29.11.2018
В краже подозревается 20-летний парень, ранее судимый за хищения.
Как сообщает Управление МВД, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина заходит в кафе, чтобы купить мучное изделие, и берёт с прилавка чужой «сотовый», оставленный там хозяйкой.
Стоимость телефона составила 7 тысяч рублей.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его. Также им удалось найти телефон, который он успел продать, и изъять его.
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