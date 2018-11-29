У жительницы Мценского района украли телефон в кафе

В краже подозревается 20-летний парень, ранее судимый за хищения.

Как сообщает Управление МВД, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина заходит в кафе, чтобы купить мучное изделие, и берёт с прилавка чужой «сотовый», оставленный там хозяйкой.

Стоимость телефона составила 7 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его. Также им удалось найти телефон, который он успел продать, и изъять его.