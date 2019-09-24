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У трамваев и троллейбусов Орла будет новый вождь

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24.09.2019

Конкурс на должность генерального директора «Трамвайно-троллейбусного предприятия» выиграл Юрий Гордюшкин. В ближайшее время будет подписано соглашение о его назначении сроком на один год. Об этом сообщает «Инфоорёл».

Гордюшкин работает в ТТП много лет. Ранее он являлся заместителем предыдущего гендиректора Александра Коровина. После добровольного ухода Коровина с главного поста на предприятии Гордюшкин возглавил ТТП на правах исполняющего обязанности.

Теги:Орловская областьТрамвайно-троллейбусное предприятие

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