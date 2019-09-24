У трамваев и троллейбусов Орла будет новый вождь
24.09.2019
Конкурс на должность генерального директора «Трамвайно-троллейбусного предприятия» выиграл Юрий Гордюшкин. В ближайшее время будет подписано соглашение о его назначении сроком на один год. Об этом сообщает «Инфоорёл».
Гордюшкин работает в ТТП много лет. Ранее он являлся заместителем предыдущего гендиректора Александра Коровина. После добровольного ухода Коровина с главного поста на предприятии Гордюшкин возглавил ТТП на правах исполняющего обязанности.
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