У трамваев и троллейбусов Орла будет новый вождь

Конкурс на должность генерального директора «Трамвайно-троллейбусного предприятия» выиграл Юрий Гордюшкин. В ближайшее время будет подписано соглашение о его назначении сроком на один год. Об этом сообщает «Инфоорёл».

Гордюшкин работает в ТТП много лет. Ранее он являлся заместителем предыдущего гендиректора Александра Коровина. После добровольного ухода Коровина с главного поста на предприятии Гордюшкин возглавил ТТП на правах исполняющего обязанности.