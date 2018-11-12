У ТМК «ГРИНН» произошло ДТП с пострадавшим

ДТП случилось накануне в 12:55.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, у торгового комплекса столкнулись иномарки «Рено Логан» и «Шевроле Ланос». По предварительным данным дорожной инспекции, «Рено» ехал навстречу «Шевроле» на красный свет.

После аварии «Шевроле Ланос» ударило о дорожное ограждение. Пассажирку автомобиля пришлось госпитализировать.