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У «Спасского-Лутовиново» может появиться филиал в центре Орла

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31.10.2019

Статус филиала тургеневской усадьбы-музея могут присвоить «Домику Лизы Калитиной». Об этом сообщил первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

Вдовин посетил «Спасское», чтобы встретиться с его новым директором — Сергеем Ступиным. Главной темой разговора стали перспективы развития регионального туризма.

Как пояснил вице-спикер областного парламента, на данную статью расходов можно привлекать федеральные средства. Вопрос финансирования реставрации «Домика» уже обсуждался в Министерстве культуры России. Чтобы привлечь финансы из федеральной казны, здание необходимо передать в федеральную собственность, а затем сделать филиалом «Спасского».

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