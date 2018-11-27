У первого заместителя губернатора Орловской области могут появиться новые полномочия

Согласно проекту поправок в Устав Орловской области, первый замгубернатора возглавит Администрацию губернатора и правительства. Таким образом, отдельный человек на должность руководителя администрации назначаться не будет.

Также поправки расширяют права руководителям администрации губернатора.

Законопроект обсудят на Областном совете в эту пятницу.

Напомню, что сейчас должность первого заместителя губернатора области занимает Вадим Соколов.