У Орловской области появился шанс решить проблемы 400 обманутых дольщиков

Сегодня в Москве соглашение о софинансировании данного строительства подписали губернатор Орловской области Андрей Клычков и директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» Олег Говорун.

Благодаря этому Орловщина получила возможность решать проблемы обманутых дольщиков, используя механизмы и средства данной организации, а также федерального и регионального бюджетов.

В текущем году для оплаты работ по достройке проблемных объектов федеральное правительство предоставило фонду 16 миллиардов рублей. Запланировано дополнительное финансирование в размере 16 с половиной миллиардов рублей.

Утверждён перечень приоритетных субъектов, где федеральная программа реализуется в первоочередном порядке (в него вошла и Орловская область).

«Соглашение о софинансировании позволит восстановить права около 400 дольщиков в регионе. Мы рассчитываем, что решение Наблюдательного совета Фонда по определению механизмов восстановления прав граждан первых двух домов будет принято уже в ноябре», — сообщил Генеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» Олег Говорун.

В рамках проведения Наблюдательного совета фонда будут приняты решения по завершению строительства либо выплате компенсаций. Для этого на основе технического обследования домов будут составлены необходимые документы.

«Вопрос дольщиков — для Орловской области важный. С первых дней моей работы в регионе я встречался с дольщиками много раз, и в администрации, и на строительных площадках с участием инициативных групп дольщиков, строительного надзора, застройщика. Правительство области не уходило от ответов и решения проблемы. Но, к сожалению, быстрого решения в рамках действующего законодательства вопроса не было. В июле был создан региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Одной из основных целей Фонда является завершение строительства домов. Соглашение, которое было подписано, по моему мнению, прорывное в части решения очень острого вопроса. Правительство области приложит все усилия, чтобы вопрос дольщиков был решен в полном объеме. В первую очередь будут решены вопросы по дольщикам домов № 83 по улице Панчука и № 5 по ул. Родзевича-Белевича в городе Орле», — прокомментировал подписание соглашения губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В своём последнем Инвестиционном послании Клычков обозначил ещё один путь решения данной проблемы — предоставление земли в аренду без проведения торгов организациям, которые реализуют проекты по строительству многоквартирных домов (с объёмом вложений от 50 миллионов рублей), при условии выполнения ими обязательств по содействию в восстановлении прав обманутых дольщиков.

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» создан в конце 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Работа организации направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.