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Орел10.10.2019 Четверг 17:12
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У Орловской области появилась «Точка отсчёта»

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10.10.2019

Так называется школа волонтёров, которая открылась сегодня на базе санатория «Орловчанка».

Обучение здесь проходят около 100 человек — участников различных волонтёрских объединений Орловской области. В роли учителей выступают опытные волонтёры.

Подробный репортаж на эту тему смотрите сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в программе «Главные новости».

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