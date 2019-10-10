У Орловской области появилась «Точка отсчёта»

Так называется школа волонтёров, которая открылась сегодня на базе санатория «Орловчанка».

Обучение здесь проходят около 100 человек — участников различных волонтёрских объединений Орловской области. В роли учителей выступают опытные волонтёры.

Подробный репортаж на эту тему смотрите сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в программе «Главные новости».