У орловской бани появился шанс на новую жизнь

Горсовет Орла передал в концессию здание муниципальной бани № 4, расположенное на Октябрьской улице. Такое решение принято на сегодняшней сессии городского парламента.

С соответствующей просьбой в горсовет обратился руководитель «Банно-прачечного хозяйства» областного центра.

Ранее несколько раз мэрия пыталась продать здание. Однако попытки не увенчались успехом. Строение находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Чтобы привести его в порядок, нужно около 15 миллионов рублей, которых нет ни у мэрии, ни у хозяйства.

Здание планируется передать компании «Технодом» в аренду на 49 лет. В течение первых трёх лет она вложит в объект 40 миллионов рублей. При этом компания обязуется сохранить основное назначение здания — оказание банных услуг.