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У орловского онкодиспансера появится новый корпус

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15.08.2019

Современный хирургический корпус на 140 коек планируют построить к 2022 году. Об этом губернатору Андрею Клычкову доложил глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

Работа будет вестись в рамках государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», направленной на достижение целей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Теги:ОрёлОрловская областьнацпроектыздравоохранениегубернаторКлычков

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