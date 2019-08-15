У орловского онкодиспансера появится новый корпус
15.08.2019
Современный хирургический корпус на 140 коек планируют построить к 2022 году. Об этом губернатору Андрею Клычкову доложил глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.
Работа будет вестись в рамках государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», направленной на достижение целей национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
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