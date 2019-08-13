У орловского моста «Дружбы» появился «брат-близнец»

Специалисты общественного объединения «Дорога — 450» обследовали мост через реку Зушу во Мценске.

Сейчас этот объект находится на реконструкции. Работы вызвали интерес у группы независимых экспертов, так как «мценская» ситуация во многом повторяет «орловскую» — с ремонтом моста «Дружбы».

Первым подрядчиком на объекте являлось то же ООО «РГС», что до сих пор официально занимается орловским мостом (хотя областные власти и рекомендовали городским чиновникам разорвать этот контракт). Общественники отмечают и схожесть характера самих работ, их стоимости, а также сроков исполнения контрактов. Кроме того, балки двух мостов, хоть и немного отличаются по длине, но выпущены одним и тем же Дмитровским заводом и в одно время.

Группа «Дороги — 450» нанесла визит во Мценск и осмотрела мост. Как сообщают общественники, результаты их не порадовали. По мнению экспертов, реконструкция моста через Зушу не может завершиться в положенный срок. Кроме того, члены общественного объединения заявили, что проект реконструкции «не оптимален».