Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.08.2019 Вторник 13:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. У орловского моста «Дружбы» появился «брат-близнец»

У орловского моста «Дружбы» появился «брат-близнец»

Версия для печати

13.08.2019

Специалисты общественного объединения «Дорога — 450» обследовали мост через реку Зушу во Мценске.

Сейчас этот объект находится на реконструкции. Работы вызвали интерес у группы независимых экспертов, так как «мценская» ситуация во многом повторяет «орловскую» — с ремонтом моста «Дружбы».

Первым подрядчиком на объекте являлось то же ООО «РГС», что до сих пор официально занимается орловским мостом (хотя областные власти и рекомендовали городским чиновникам разорвать этот контракт). Общественники отмечают и схожесть характера самих работ, их стоимости, а также сроков исполнения контрактов. Кроме того, балки двух мостов, хоть и немного отличаются по длине, но выпущены одним и тем же Дмитровским заводом и в одно время.

Группа «Дороги — 450» нанесла визит во Мценск и осмотрела мост. Как сообщают общественники, результаты их не порадовали. По мнению экспертов, реконструкция моста через Зушу не может завершиться в положенный срок. Кроме того, члены общественного объединения заявили, что проект реконструкции «не оптимален».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56585

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.08.2019

Орловчанина заставили заплатить «за дела рук своих»

13.08.2019

В турнире водителей автозаков победил сотрудник СИЗО-1 Орла

13.08.2019

Глава Орла заявил, что у мэрии нет цели довести ТТП до банкротства

13.08.2019

Орловчане убили паука-волка

13.08.2019

Сегодня состоится новая «Экскурсия по Орлу»

$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online