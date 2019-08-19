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У орловских «оптовиков» идёт бойкая торговля

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19.08.2019

С января по июль включительно общий оборот оптовой торговли всех организаций Орловской области составил 95 с половиной миллиардов рублей. Об этом информирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат).

Это не только не меньше, но даже на 0,8% больше показателя за аналогичный период минувшего года.

При этом 45,9% оборота оптовой торговли приходится на организации, которые относятся к субъектам малого предпринимательства.

Теги:ОрёлОрловская областьторговляоптоптовикиоптовая торговляОрёлстатэкономика

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