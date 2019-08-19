У орловских «оптовиков» идёт бойкая торговля
19.08.2019
С января по июль включительно общий оборот оптовой торговли всех организаций Орловской области составил 95 с половиной миллиардов рублей. Об этом информирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат).
Это не только не меньше, но даже на 0,8% больше показателя за аналогичный период минувшего года.
При этом 45,9% оборота оптовой торговли приходится на организации, которые относятся к субъектам малого предпринимательства.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56693
Другие новости раздела
19.08.2019
Сон в орловском кафе «навеял» кражу
19.08.2019
Орловский мотоциклист «докатился» до ДТП
19.08.2019
Орловчане вернулись в средневековье
$ USD65.9961(+0.11)17.08
€ EUR73.2227(-0.23)17.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?