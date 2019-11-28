У орловских инвалидов появится новая мера поддержки

В Орле планируют открыть диспетчерский центр для глухих и слабослышащих людей. Об этом сообщили в областном Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Учреждение будет работать на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района.

В диспетчерском центре будет оборудование для приёма видеовызовов, СМС, а также факсимильных сообщений. Планируется, что в перспективе учреждение будет работать круглосуточно.

Открыть центр планируется до 1 января.

На данные цели из областного бюджета выделен 1 миллион рублей (в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области»).