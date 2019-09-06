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Орел06.09.2019 Пятница 17:14
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У орловских аграриев появился внезапный шанс на дополнительные гранты

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06.09.2019

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении дополнительного конкурсного отбора на предоставление грантов. Отбор проводится в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по направлениям «Агростартап» и «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

Заявки от соискателей будут приниматься с 20 сентября по 10 октября в здании Департамента (Орёл, улица Максима Горького, дом 45, кабинет 42). Подробная информация по первому и второму направлениям поддержки размещена на официальном портале Орловской области.

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