У орловских аграриев появился внезапный шанс на дополнительные гранты

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении дополнительного конкурсного отбора на предоставление грантов. Отбор проводится в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по направлениям «Агростартап» и «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

Заявки от соискателей будут приниматься с 20 сентября по 10 октября в здании Департамента (Орёл, улица Максима Горького, дом 45, кабинет 42). Подробная информация по первому и второму направлениям поддержки размещена на официальном портале Орловской области.