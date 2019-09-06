У орловчанок появилась возможность провериться на онкозаболевания у столичных специалистов

На несколько дней в Орёл приехали руководитель лучевой диагностики московского НКМЦ онкологии имени Блохина Галина Корженкова и эксперт по ультразвуковому оборудованию компании «Сименс Здравоохранение» Оксана Юрченко. С собой они привезли современное портативное оборудования для диагностики онкологических заболеваний (проведения скрининга молочных желёз).

Накануне врачи осмотрели около 60 орловчанок в возрасте от 18 до 40 лет на предмет выявления рака молочной желёзы. Сегодня приём продолжится. Обследование проводится на базе Орловского областного онкодиспанесера (Орёл, переулок Ипподромный, 2).

Обследование проводится по инициативе регионального Департамента здравоохранения в рамках национального проекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.