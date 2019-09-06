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Орел06.09.2019 Пятница 12:40
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У орловчанок появилась возможность провериться на онкозаболевания у столичных специалистов

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06.09.2019

На несколько дней в Орёл приехали руководитель лучевой диагностики московского НКМЦ онкологии имени Блохина Галина Корженкова и эксперт по ультразвуковому оборудованию компании «Сименс Здравоохранение» Оксана Юрченко. С собой они привезли современное портативное оборудования для диагностики онкологических заболеваний (проведения скрининга молочных желёз).

Накануне врачи осмотрели около 60 орловчанок в возрасте от 18 до 40 лет на предмет выявления рака молочной желёзы. Сегодня приём продолжится. Обследование проводится на базе Орловского областного онкодиспанесера (Орёл, переулок Ипподромный, 2).

Обследование проводится по инициативе регионального Департамента здравоохранения в рамках национального проекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычковнациональные проектыонкологические заболевания

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