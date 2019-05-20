У орловчанки несколько раз украли деньги с банковской карты
20.05.2019
Пострадавшая — 60-летняя жительница Троснянского района. Она обратилась в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось, с её карты списали 25 тысяч рублей. Сама карта постоянно хранилась в доме.
Как сообщает Управление МВД по Орловской области, полицейские установили, что 27-летний знакомый пострадавшей имел доступ к её имуществу. Предварительно оперативники выяснили, что мужчина несколько раз брал чужую банковскую карту, снимал с неё средства, а затем возвращал на место. Первый раз (в марте текущего года) с карты незаконно сняли 20 тысяч, затем её ещё раз использовали без ведома хозяйки, чтобы расплатиться в магазине.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».
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