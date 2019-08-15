У орловчанина диагностирована редкая опасная болезнь
15.08.2019
В области зафиксирован случай энтеровирусного менингита. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по итогам периода с января по июль текущего года включительно.
Также в этот период в регионе произошло 12 подтверждённых случаев заболевания энтеровирусными инфекциями.
Однако санитарные врачи отмечают, что данные показатели не превышают среднемноголетний уровень.
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