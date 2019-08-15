У орловчанина диагностирована редкая опасная болезнь

В области зафиксирован случай энтеровирусного менингита. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по итогам периода с января по июль текущего года включительно.

Также в этот период в регионе произошло 12 подтверждённых случаев заболевания энтеровирусными инфекциями.

Однако санитарные врачи отмечают, что данные показатели не превышают среднемноголетний уровень.