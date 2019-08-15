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Орел15.08.2019 Четверг 12:34
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У орловчанина диагностирована редкая опасная болезнь

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15.08.2019

В области зафиксирован случай энтеровирусного менингита. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по итогам периода с января по июль текущего года включительно.

Также в этот период в регионе произошло 12 подтверждённых случаев заболевания энтеровирусными инфекциями.

Однако санитарные врачи отмечают, что данные показатели не превышают среднемноголетний уровень.

Теги:ОрёлОрловская область

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