У орловчан растёт готовность
20.08.2019
До конца этого года в Орловской областти появятся 10 новых центров тестирования ГТО (в 10 муниципальных образованиях). В каждом из них будет оборудовано по небольшой спортплощадке.
Федеральный бюджет выделил нашему региону на эти цели 30 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В этом году центры ГТО создадут в Орловском, Свердловском, Покровском, Ливенском, Новодеревеньковском, Верховском, Знаменском, Урицком, Сосковском и Новосильском районах. До 2023 года их число должно достигнуть двадцати трёх.
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