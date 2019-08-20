У орловчан растёт готовность

До конца этого года в Орловской областти появятся 10 новых центров тестирования ГТО (в 10 муниципальных образованиях). В каждом из них будет оборудовано по небольшой спортплощадке.

Федеральный бюджет выделил нашему региону на эти цели 30 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В этом году центры ГТО создадут в Орловском, Свердловском, Покровском, Ливенском, Новодеревеньковском, Верховском, Знаменском, Урицком, Сосковском и Новосильском районах. До 2023 года их число должно достигнуть двадцати трёх.