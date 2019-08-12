У орловчан появится ещё один «трёхглазый друг по вызову»

Новый светофор с кнопкой вызова оборудуют на Авиационной улице у дома № 2. Об этом главу администрации Орла на личном приёме попросили местные жители.

Работы выполнят в рамках ведомственной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле».

В данный момент городские власти готовятся к аукциону по выбору подрядной организации.