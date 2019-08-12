Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.08.2019 Понедельник 17:19
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. У орловчан появится ещё один «трёхглазый друг по вызову»

У орловчан появится ещё один «трёхглазый друг по вызову»

Версия для печати

12.08.2019

Новый светофор с кнопкой вызова оборудуют на Авиационной улице у дома № 2. Об этом главу администрации Орла на личном приёме попросили местные жители.

Работы выполнят в рамках ведомственной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Орле».

В данный момент городские власти готовятся к аукциону по выбору подрядной организации.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56567

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.08.2019

Вышла новая книга об орловском «юродивом» Афанасии Сайко

12.08.2019

В Орле начались выборы с участием 42 «кандидатов»

12.08.2019

Орловчане могут обменять льготы на деньги

12.08.2019

«Секретный» детский лагерь действовал в Орле

1
12.08.2019

Урок физкультуры обернулся для орловской первоклассницы серьёзной травмой

$ USD65.4287(+0.17)13.08
€ EUR73.1231(+0.1)13.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online