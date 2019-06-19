У орловчан остался один день, чтобы подать заявки на участие в смене «Stand-Up Comedy» форума «Таврида 5.0»

12-я смена всероссийского Форума молодых деятелей культуры и искусства — Stand-Up Comedy — пройдёт в Крыму с 4 по 10 августа. Участвовать в ней будут продюсеры, авторы, режиссёры и актёры, работающие в данном жанре. Каждый юморист «Тавриды» получит шанс выступить со звездами Comedy Club и выиграть средства на реализацию своих творческих идей.

Заявки от желающих принять участие в смене принимаются до 23:59 сегодняшнего дня. Подать заявку и узнать подробную информацию по данной теме можно на сайтах tavridaforum.art и мыставриды.рф.