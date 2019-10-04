У орловчан нет единого мнения по поводу призыва в армию

На «Первом областном портале новостей» завершился опрос на тему отношения к призыву на срочную службу в вооружённых силах. В нём принял участие 201 человек.

Мнения участников опроса заметно разделились. Среди тех, кто проходил срочную службу, 23% высказались за отмену призыва и переход на полностью профессиональную армию. Среди тех, у кого нет такого опыта, данный вариант ответа тоже набрал значительное числе голосов — 19%.

Однозначно против отмены призыва высказались 16% «служивших» и 7% «не служивших».

Также немало голосов набрал вариант «призыв это хорошо, но сначала нужно привести вооружённые силы в нормальное состояние». Его поддержали 17% пользователей, которые сами проходили службу в армии, и 9% «не служивших».

Ещё 7% выбрали другие варианты ответа на вопрос.

На этой неделе 1 октября очередной осенний призыв стартовал в России и на Орловщине. Призывной план для нашей области составляет 600 человек.