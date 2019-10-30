У орловчан есть лёгкий способ потерять пенсионные накопления

Для этого нужно менять негосударственный пенсионный фонд, где хранится будущая пенсия, чаще чем один раз в пять лет. Такая «непоседливость» оборачивается потерей инвестиционного дохода.

Информацию сообщили в областном отделении Пенсионного фонда России.

Также в ПФР напомнили, что решение о переводе накоплений в тот или иной негосударственный фонд имеет право принимать только сам гражданин. Требовать этого не могут ни работодатели, ни агентства, которые занимаются трудоустройством, ни банки.