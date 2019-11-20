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Орел20.11.2019 Среда 17:13
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  3. У орловчан арестовали имущество на 13 миллионов 600 тысяч рублей

У орловчан арестовали имущество на 13 миллионов 600 тысяч рублей

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20.11.2019

Чтобы добиться такого результата, с января по сентябрь текущего года областная инспекция Федеральной Налоговой Службы и региональное Управление Федеральной Службы Судебных Приставов провели 43 совместных рейда.

В итоге удалось погасить существующую задолженность на 9 миллионов 900 тысяч рублей.

Совместные рейды ФНС и ФССП планируется проводить и в дальнейшем.

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