У Орла появилась надежда расплатиться с долгами

В областном Совете народных депутатов ситуацию с кредиторской задолженностью в столице Орловщины назвали «критической». Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам заявил глава комитета Сергей Волков.

Депутат уточнил, что на начало этого года задолженность оценивалась в 650 миллионов рублей. «По прогнозу на конец года при отсутствии поддержки из бюджетов других уровней эта сумма составит уже 850 миллионов рублей, — пояснил Волков.

«Народные избранники» приняли решение обратиться в федеральное правительство и попросить о специальной дотации на обеспечение сбалансированности муниципального бюджета. Окончательно вопрос об обращении будет рассмотрен на ближайшей сессии облсовета в конце этого месяца.