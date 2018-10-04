Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел04.10.2018 Четверг 16:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. У Орла может появится еще один официальный символ

У Орла может появится еще один официальный символ

Версия для печати

04.10.2018

Эмблему города могут приравнять к гербу, флагу и гимну областного центра. Правда, сначала её ещё нужно создать и утвердить.

Об этом сообщили в Орловском городском совете народных депутатов.

Предполагаемые поправки к уставу города обсудили на публичных слушаниях.

«Народные избранники» предварительно одобрили инициативу по введению нового символа города. Однако это постановление носит только рекомендательный характер.

Окончательное решение будет принято на ближайших сессиях горсовета. В первом чтении поправки к городскому уставу уже одобрены.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49647

Добавил новость: 

Другие новости раздела

04.10.2018

Завтра в 20:00 Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков в эфире телеканала «Первый областной» подведёт итоги первого года своей работы на Орловщине

04.10.2018

В Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка Александра Кузнецова

04.10.2018

В ОГУ прошёл Всероссийский студенческий конкурс прикладных инженерных проектов

04.10.2018

Орловские пенсионеры активно принимают участие в проекте ««Экспресс» - бабушки»

04.10.2018

В Орле пройдёт открытый турнир по боксу среди девочек и девушек «Осенний вызов»

$ USD66.2115(+0.79)05.10
€ EUR76.0505(+0.32)05.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online