У Орла может появится еще один официальный символ

Эмблему города могут приравнять к гербу, флагу и гимну областного центра. Правда, сначала её ещё нужно создать и утвердить.

Об этом сообщили в Орловском городском совете народных депутатов.

Предполагаемые поправки к уставу города обсудили на публичных слушаниях.

«Народные избранники» предварительно одобрили инициативу по введению нового символа города. Однако это постановление носит только рекомендательный характер.

Окончательное решение будет принято на ближайших сессиях горсовета. В первом чтении поправки к городскому уставу уже одобрены.