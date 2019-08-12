Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.08.2019 Понедельник 13:55
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области создаётся новое предприятие на 100 рабочих мест

В Орловской области создаётся новое предприятие на 100 рабочих мест

Версия для печати

12.08.2019

В Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области поступила официальная заявка от первого вероятного резидента особой экономической зоны производственного типа «Орёл», которая создаётся во Мценске.

Сообщается, что инвестор планирует построить в городе завод по производству оконной и дверной фурнитуры на 100 или более рабочих мест. Вложения в этот проект составят около 470 миллионов рублей.

В ближайшее время в Департаменте ожидают поступления и других заявок от потенциальных инвесторов.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56553

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.08.2019

«Секретный» детский лагерь действовал в Орле

12.08.2019

Урок физкультуры обернулся для орловской первоклассницы серьёзной травмой

12.08.2019

В Орле построят акушерский корпус на 100 коек

1
12.08.2019

Сотрудники ТТП Орла хотят встретиться с главой города в «красном уголке»

12.08.2019

Молодая орловчанка пострадала в ДТП с фурой

$ USD65.2543(+0.12)10.08
€ EUR73.0196(-0.02)10.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online