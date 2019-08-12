В Орловской области создаётся новое предприятие на 100 рабочих мест
12.08.2019
В Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области поступила официальная заявка от первого вероятного резидента особой экономической зоны производственного типа «Орёл», которая создаётся во Мценске.
Сообщается, что инвестор планирует построить в городе завод по производству оконной и дверной фурнитуры на 100 или более рабочих мест. Вложения в этот проект составят около 470 миллионов рублей.
В ближайшее время в Департаменте ожидают поступления и других заявок от потенциальных инвесторов.
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