В Орловской области создаётся новое предприятие на 100 рабочих мест

В Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области поступила официальная заявка от первого вероятного резидента особой экономической зоны производственного типа «Орёл», которая создаётся во Мценске.

Сообщается, что инвестор планирует построить в городе завод по производству оконной и дверной фурнитуры на 100 или более рабочих мест. Вложения в этот проект составят около 470 миллионов рублей.

В ближайшее время в Департаменте ожидают поступления и других заявок от потенциальных инвесторов.