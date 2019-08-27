Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.08.2019 Вторник 11:37
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. У моста «Дружбы» в Орле изменится не только подрядчик, но и заказчик

У моста «Дружбы» в Орле изменится не только подрядчик, но и заказчик

Версия для печати

27.08.2019

Далее работы по ремонту объекта будет организовывать городское Управление Капитальным Строительством, а не Управление Коммунальным Хозяйством. Передача необходимых документов из УКХ в УКС произойдёт в ближайшее время. Об этом сообщили в мэрии.

Сегодня администрация Орла начала процедуру расторжения контракта с ООО «РГС» — в одностороннем порядке. Старт конкурса по выбору нового подрядчика намечен на 9 сентября. Заключение нового контракта — на 9 октября. После этого ремонт моста возобновится.

Ранее замглавы администрации Орла Евгений Гришин заявил, что к настоящему моменту мост готов лишь на 10% от плана.

Теги:ОрёлОрловская областьмост ДружбыУКХУКСмэрияГришинремонтреконструкция

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56855

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.08.2019

Орловчанин повредил себя и машину в «моноДТП»

Девушка, которая забралась на памятник Дзержинскому, заявила, что уважает основателя ВЧК
27.08.2019

Девушка, которая забралась на памятник Дзержинскому, заявила, что уважает основателя ВЧК

5
26.08.2019

В дома орловчан возвращаются блага цивилизации

26.08.2019

Орловчане выбирают из 42 вариантов

26.08.2019

В Орле может рухнуть стратегический балкон

$ USD65.9735(+0.37)27.08
€ EUR73.3955(+0.77)27.08

Наш опрос

Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online