У моста «Дружбы» в Орле изменится не только подрядчик, но и заказчик
27.08.2019
Далее работы по ремонту объекта будет организовывать городское Управление Капитальным Строительством, а не Управление Коммунальным Хозяйством. Передача необходимых документов из УКХ в УКС произойдёт в ближайшее время. Об этом сообщили в мэрии.
Сегодня администрация Орла начала процедуру расторжения контракта с ООО «РГС» — в одностороннем порядке. Старт конкурса по выбору нового подрядчика намечен на 9 сентября. Заключение нового контракта — на 9 октября. После этого ремонт моста возобновится.
Ранее замглавы администрации Орла Евгений Гришин заявил, что к настоящему моменту мост готов лишь на 10% от плана.
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