У моста «Дружбы» в Орле изменится не только подрядчик, но и заказчик

Далее работы по ремонту объекта будет организовывать городское Управление Капитальным Строительством, а не Управление Коммунальным Хозяйством. Передача необходимых документов из УКХ в УКС произойдёт в ближайшее время. Об этом сообщили в мэрии.

Сегодня администрация Орла начала процедуру расторжения контракта с ООО «РГС» — в одностороннем порядке. Старт конкурса по выбору нового подрядчика намечен на 9 сентября. Заключение нового контракта — на 9 октября. После этого ремонт моста возобновится.

Ранее замглавы администрации Орла Евгений Гришин заявил, что к настоящему моменту мост готов лишь на 10% от плана.