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Орел20.11.2018 Вторник 11:54
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  3. У мэрии и ГИБДД нет претензий к остановке «Дворец спорта» в связи со смертельным ДТП с троллейбусом

У мэрии и ГИБДД нет претензий к остановке «Дворец спорта» в связи со смертельным ДТП с троллейбусом

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20.11.2018

Такая информация прозвучала сегодня на совещании в администрации Орла.

Как сообщают «Орловские новости», члены специальной комиссии обследовали остановку и не выявили нарушений в её устройстве.

Наиболее важным вопросом был отсутствующий здесь заездной карман. О том, что при его наличии ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими можно было бы избежать, заявлял глава Управления ГИБДД области Александр Коршунов. Однако комиссия установила, что на данном участке дороги идёт одностороннее движение, а значит обустройство заездного кармана здесь не является необходимостью.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

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