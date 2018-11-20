У мэрии и ГИБДД нет претензий к остановке «Дворец спорта» в связи со смертельным ДТП с троллейбусом
20.11.2018
Такая информация прозвучала сегодня на совещании в администрации Орла.
Как сообщают «Орловские новости», члены специальной комиссии обследовали остановку и не выявили нарушений в её устройстве.
Наиболее важным вопросом был отсутствующий здесь заездной карман. О том, что при его наличии ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими можно было бы избежать, заявлял глава Управления ГИБДД области Александр Коршунов. Однако комиссия установила, что на данном участке дороги идёт одностороннее движение, а значит обустройство заездного кармана здесь не является необходимостью.
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