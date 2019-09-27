У крокодила взяли анализы в Орле

Эксперты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ исследовали пробы, взятые у крокодила, на наличие сальмонеллёза, а также гельминтозных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории.

Известно, что результаты проб оказались отрицательными — возбудителей опасных заболеваний у экзотического животного не выявили.

Информация о том, где именно содержится «подопытный», осталась загадкой. Однако в лаборатории напомнили, что в настоящее время содержание рептилий в домашних условиях является распространённым явлением.