У крокодила взяли анализы в Орле
27.09.2019
Эксперты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ исследовали пробы, взятые у крокодила, на наличие сальмонеллёза, а также гельминтозных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории.
Известно, что результаты проб оказались отрицательными — возбудителей опасных заболеваний у экзотического животного не выявили.
Информация о том, где именно содержится «подопытный», осталась загадкой. Однако в лаборатории напомнили, что в настоящее время содержание рептилий в домашних условиях является распространённым явлением.
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