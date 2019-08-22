У каждого ребёнка в Орловской области появится шанс на успех

На Орловщине продолжается реализация национального проекта «Образование». О текущих мероприятиях губернатору Орловской области Андрею Клычкову доложила глава Департамента образования нашего региона Татьяна Крымова.

В рамках нацпроекта заключены соглашения о предоставлении федеральных субсидий на общую сумму 397 миллионов 600 тысяч рублей на условиях совместного финансирования на 5 миллионов 300 тысяч рублей.

Реализуются мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребёнка» по созданию детского технопарка «Кванториум» (во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина) и общеобразовательного учреждения «Созвездие Орла» (на базе Знаменской школы-интерната). Также определены 14 сельских образовательных организаций, где будут созданы более комфортные условия для занятий физкультурой и спортом.

Кроме того, в рамках нацпроекта воплощаются в жизнь региональный проект «Современная школа» (в частности, проводится мероприятие «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья») и «Цифровая образовательная среда».