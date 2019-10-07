У государства есть вопросы к орловским интернет-пользователям
07.10.2019
Федеральная служба государственной статистики проводит всероссийское наблюдение, посвящённое домашнему интернету. В нём принимает участие и Орловская область.
Сотрудники Росстата придут в 64 тысячи домохозяйств, выбранных случайных образом. В Орловской области в список попали 764 домохозяйства, в том числе 392 в городской местности и 372 в сельской местности.
Жильцам зададут вопросы, связанные с использованием информационных технологий и коммуникационных сетей. Перед этим сотрудники Росстата обязаны предъявить удостоверения, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57643
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