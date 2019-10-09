У ещё одной орловской улицы появились перспективы

Мэрия Орла определила подрядчика, который займётся ремонтом улицы Русанова. Победителем соответствующего конкурса стало ООО «Дорожное предприятие № 1».

Подрядчик приведёт в порядок участок между перекрёстками Русанова с 3-й Курской и 4-й Курской.

За это организации заплатят 3 миллиона 600 тысяч рублей. Средства поступят из дорожного фонда Орловской области.