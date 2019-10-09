Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.10.2019 Среда 13:42
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. У ещё одной орловской улицы появились перспективы

У ещё одной орловской улицы появились перспективы

Версия для печати

09.10.2019

Мэрия Орла определила подрядчика, который займётся ремонтом улицы Русанова. Победителем соответствующего конкурса стало ООО «Дорожное предприятие № 1».

Подрядчик приведёт в порядок участок между перекрёстками Русанова с 3-й Курской и 4-й Курской.

За это организации заплатят 3 миллиона 600 тысяч рублей. Средства поступят из дорожного фонда Орловской области.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57686

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.10.2019

Орловский губернатор назвал свои основные достижения

09.10.2019

Клычков рассказал о встрече с Собяниным

09.10.2019

Орловским учителям помогут с жильём

09.10.2019

Резонансное уголовное дело передано в орловский суд

09.10.2019

В Орловской области произошло дерзкое преступление

1
$ USD64.8672(+0.04)09.10
€ EUR71.2372(+0.09)09.10

Наш опрос

Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online