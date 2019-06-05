У Александровского моста установили знак «Ограничение высоты»
05.06.2019
Над аркой Александровского моста в Орле со стороны улицы 7 Ноября установили знаки «Ограничение высоты». Об этом сообщает мэрия.
В скором времени обещают повесить и со стороны улицы Левый берег Орлика.
Ранее в этих арках постоянно случались аварии с грузовиками, которые не проходили по высоте. С начала года здесь насчитали восемь застрявших ГАЗелей.
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