У Александровского моста установили знак «Ограничение высоты»

Над аркой Александровского моста в Орле со стороны улицы 7 Ноября установили знаки «Ограничение высоты». Об этом сообщает мэрия.

В скором времени обещают повесить и со стороны улицы Левый берег Орлика.

Ранее в этих арках постоянно случались аварии с грузовиками, которые не проходили по высоте. С начала года здесь насчитали восемь застрявших ГАЗелей.