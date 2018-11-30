У 23 сотрудников мэрии Орла есть другая оплачиваемая работа

Такие цифры на последней сессии Горсовета озвучила руководитель аппарата городской администрации Ирина Проваленкова.

Речь идёт о муниципальных служащих, которых в мэрии 228 (из общего числа в 445).

Об этом сообщают «Орловские новости».

На этой же сессии депутаты утвердили порядок уведомления муниципальными служащими органов местного самоуправления и муниципального органа города Орла о своём намерении выполнять иную оплачиваемую работу.