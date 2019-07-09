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Орел09.07.2019 Вторник 13:59
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  3. Турагент-мошенник получил реальный срок в Орле

Турагент-мошенник получил реальный срок в Орле

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09.07.2019

Заводской районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, которая работала в сфере туризма. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения и в крупном размере. Суд приговорил её к 2 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, три года она не сможет заниматься предпринимательской деятельностью по организации туризма граждан.

Как установил суд, орловчанка заключала фиктивные договора по реализации туристского продукта, но не собиралась выполнять свои обязательства. При этом клиенты платили ей от 50% до 100% стоимости заказа. Таким образом ей удалось присвоить 655 тысяч 800 рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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