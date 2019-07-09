Турагент-мошенник получил реальный срок в Орле

Заводской районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, которая работала в сфере туризма. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения и в крупном размере. Суд приговорил её к 2 с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, три года она не сможет заниматься предпринимательской деятельностью по организации туризма граждан.

Как установил суд, орловчанка заключала фиктивные договора по реализации туристского продукта, но не собиралась выполнять свои обязательства. При этом клиенты платили ей от 50% до 100% стоимости заказа. Таким образом ей удалось присвоить 655 тысяч 800 рублей.