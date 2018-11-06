Тульская «Ясная поляна» и орловский музей имени Тургенева подготовили совместную выставку

Об этом сообщает сайт «Тулабренд».

Выставка посвящена юбилеям сразу двух писателей — Толстого (в этом году исполнилось 190 лет со дня его рождения) и Тургенева.

В экспозиции представлены экспонаты из собраний обоих музеев. Несколько дней назад её открыли в Туле.