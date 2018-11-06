Тульская «Ясная поляна» и орловский музей имени Тургенева подготовили совместную выставку
06.11.2018
Об этом сообщает сайт «Тулабренд».
Выставка посвящена юбилеям сразу двух писателей — Толстого (в этом году исполнилось 190 лет со дня его рождения) и Тургенева.
В экспозиции представлены экспонаты из собраний обоих музеев. Несколько дней назад её открыли в Туле.
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