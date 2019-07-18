ТТП полностью опровергает информацию о забастовке своих сотрудников
18.07.2019
Официальное сообщение руководства и профсоюза орловского Трамвайно-троллейбусного предприятия публикует мэрия Орла.
Сообщается, что информация об «итальянской» забастовке работников предприятия, распространённая в соцсетях и СМИ, не соответствует действительности. Реальными причинами увеличения интервалов движения электротранспорта являются нехватка водителей и низкая готовность подвижного состава.
Также сообщается, что текущие проблемы предприятия решаются городскими властями — мэрией и горсоветом Орла.
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