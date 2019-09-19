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ТТП Орла судится с администрацией Орловской области

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19.09.2019

«Трамвайно-троллейбусное предприятие» подало иск на сумму 97 миллионов рублей. ТПП требует компенсации расходов на перевозку федеральных и региональных льготников в период с 2015 года. Об этом сообщают «Орловские новости».

Сообщается, что иск подан ещё в период, когда предприятием руководил его многолетний начальник Александр Коровин. Позднее разбирательство приостановили, сейчас оно должно возобновиться.

Теги:Орловская областьТрамвайно-троллейбусное предприятиеадминистрация Орловской области

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