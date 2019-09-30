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«Трупные» деньги в Орле перечислят в Пенсионный фонд

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30.09.2019

Суд Советского района по требованию прокуратуры признал недействительными и ничтожными незаконные сделки, совершённые экс-главой «Орловского бюро судебно-медицинской экспертизы», и взыскал с него 265 с половиной тысяч рублей. Деньги перечислят в Пенсионный фонд. Об этом сообщает «Орёлград».

Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

«Основной» суд по данному делу состоялся в 2018 году. Экс-руководителя учреждения признали виновным в получении взяток и оштрафовали на 650 тысяч рублей. Также мужчине на три года запретили занимать должности в государственных учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Как выяснили тогда следствие и суд, руководящий работник получал «отчисления» от незаконной выручки санитаров вверенного ему учреждения. Те в рабочее время, используя оборудование, находящееся в госсобственности, оказывали родственникам умерших платные услуги по бальзамированию и туалету трупов.

Таким образом, теперь с бывшего руководителя взыскали не только штраф, но и сумму незаконно полученных средств.

Теги:Орловская областьсудпрокуратура Орловской области

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