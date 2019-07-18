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Трое детей погибли на пожаре в Орловской области

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18.07.2019

ЧП случилось в Дмитровске на улице Революционной, 73, 17 июля. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в службу спасения в 15 часов 39 минут.

На месте ЧП работали сотрудники Пожарно-спасательной части № 18. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. Пламя не нанесло дому фатальных повреждений.

Однако это уже не спасло жизни троих несовершеннолетних — их тела обнаружили в доме. Погибшие — двое мальчиков и девочка (ей ещё не исполнилось одного года).

Семья, где росли дети, стояла на учёте как многодетная. К неблагополучным семьям не относилась.

Точные причины пожара выясняют следственные органы Управления МВД. Отрабатываются различные версии. По одной из текущих версий, причиной ЧП могла стать детская шалость.

На место происшествия выезжал глава Управления МЧС по Орловской области Александр Новиков.

Теги:ОрёлОрловская область

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