Три танка — участника ВОВ — установили во Мценском районе

Боевые машины (один лёгкий танк Т-26 и два танка Т-34 разных годов выпуска) разместили у села Первый Воин на мемориальном комплексе в честь танкистов-гвардейцев. Здесь же установили гранитные плиты с текстом исторического характера и картой боевых действий, которые происходили у села 6 октября 1941 года.

Обновление комплекса приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году. Сам объект открылся ещё в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова