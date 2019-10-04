Три танка — участника ВОВ — установили во Мценском районе
04.10.2019
Боевые машины (один лёгкий танк Т-26 и два танка Т-34 разных годов выпуска) разместили у села Первый Воин на мемориальном комплексе в честь танкистов-гвардейцев. Здесь же установили гранитные плиты с текстом исторического характера и картой боевых действий, которые происходили у села 6 октября 1941 года.
Обновление комплекса приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году. Сам объект открылся ещё в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова
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